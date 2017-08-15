Украина опровергла свою причастность к ракетам Северной Кореи

Украина к ракетам с КНДР - не причастна и будет сотрудничать с миром только в вопросах освоения космоса. Южмаш опроверг информацию издания New York Times якобы о тайной закупке Пхеньяном двигателей украинского завода и спекуляции на эту тему. Их якобы использовали для помощи Ким Чен Ыну в осуществлении очередного запуска.



Северная Корея угрожает американцам разбомбить целый материк, начиная с военной базы в Гуаме. Вашингтон обещает ответить тем же!