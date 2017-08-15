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Украина опровергла свою причастность к ракетам Северной Кореи

15 августа 2017, 14:39
Украина опровергла свою причастность к ракетам Северной Кореи

Украина к ракетам с КНДР - не причастна и будет сотрудничать с миром только в вопросах освоения космоса. Южмаш опроверг информацию издания New York Times якобы о тайной закупке Пхеньяном двигателей украинского завода и спекуляции на эту тему. Их якобы использовали для помощи Ким Чен Ыну в осуществлении очередного запуска.

Северная Корея угрожает американцам разбомбить целый материк, начиная с военной базы в Гуаме. Вашингтон обещает ответить тем же!

Общество, свідок

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А хто із олігархічної влади скаже правду, якщо Україну розвалили та по частинам продали МФВ, що розпоряджається валютними резервами України, тому що панянка Гонтарєва запустила свою "РАКЕТУ" під бурні оплески паняеки Лагард, що зветься "плаваючи курси" натомість: Бре́тон-Ву́дська систе́ма (англ. Bretton Woods system) , що була створена після Другої світової війни, яка регулювала валютні курси і перестала існувати в 1973 році. МВФ сприяв стабілізації валютних курсів, а золото і долар США використовувалися як міжнародні валютні резерви.Валютна система отримала таку назву від міста Бретон-Вудс (США), в якому на конференції 1944 року було укладено відповідну угоду. Держави, що брали участь в ній, зобов'язалися сприяти тісному валютно-політичному співробітництву в ім'я забезпечення збалансованого і безперешкодного розвитку міжнародної торгівлі. Торгівля зброєю чи комплетуючими, нічим не відрізняється від валюти і надає надприбутки, так,аж гай шумить, бо це приносить мільярди в офшори і ніхто не побрезгує!!!
Людмила 15.08.2017, 14:59 ответить

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