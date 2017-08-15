В Луцке незрячие получили возможность смотреть кино

Луцк называют самым комфортным городом для людей с недостатками зрения. Озвучивание остановок общественного транспорта давно здесь стало нормой. Выходит газета шрифтом Брайля, а в кафе и ресторанах разработали адаптированное для незрячих меню. Теперь в городе начали демонстрировать фильмы со специальной озвучкой.



В Луцке представили адаптированный для незрячих фильм. Это - романтическая драма "Дневник памяти". В городе решили показать еще несколько фильмов. Все это происходит в рамках социального проекта "Без границ".