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В Луцке незрячие получили возможность смотреть кино

15 августа 2017, 15:59
В Луцке незрячие получили возможность смотреть кино

Луцк называют самым комфортным городом для людей с недостатками зрения. Озвучивание остановок общественного транспорта давно здесь стало нормой. Выходит газета шрифтом Брайля, а в кафе и ресторанах разработали адаптированное для незрячих меню. Теперь в городе начали демонстрировать фильмы со специальной озвучкой.

В Луцке представили адаптированный для незрячих фильм. Это - романтическая драма "Дневник памяти". В городе решили показать еще несколько фильмов. Все это происходит в рамках социального проекта "Без границ".

Здоровье, Общество, свідок

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