В Полтавской области уже несколько дней тушат торфяники

Занялось в Глобинском районе. Огонь охватил около 4 гектаров. На место происшествия сразу же прибыли несколько экипажей спасателей и прочая спецтехника. Им помогали коллеги из 4 населенных пунктов области.

Усложняет работу пожарных то, что торф залегает глубоко под землей. Прежде чем потушить залежи, пожарным нужно залить территорию возгорания водой, источник которой в полутора километрах. В области уже объявили самый высокий V уровень пожарной опасности.