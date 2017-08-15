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В Полтавской области уже несколько дней тушат торфяники

15 августа 2017, 16:48
В Полтавской области уже несколько дней тушат торфяники

Занялось в Глобинском районе. Огонь охватил около 4 гектаров. На место происшествия сразу же прибыли несколько экипажей спасателей и прочая спецтехника. Им помогали коллеги из 4 населенных пунктов области.

Усложняет работу пожарных то, что торф залегает глубоко под землей. Прежде чем потушить залежи, пожарным нужно залить территорию возгорания водой, источник которой в полутора километрах. В области уже объявили самый высокий V уровень пожарной опасности.

Пожары, свідок

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