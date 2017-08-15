Три человека погибли в результате жуткой ДТП в Черкасской области

Авария произошла вблизи села Бузовка. "Лада Приора" не разминулась с "Мерседесом Вито" на трассе Киев-Одесса. 32-летний водитель легковушки, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

В результате происшествия водитель "Лады" и двое пассажиров "Мерседеса" погибли на месте, еще четверо - в больнице. Удар был такой силы, что "Ладу" смяло, словно жестянку. Сейчас выясняют все обстоятельства аварии.