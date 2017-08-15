Правоохранители расследуют нападение на руководителя организации, выступающей за легализацию машин на "еврономерах"

Автомобиль Олега Ярошевича обстреляли вчера поздно вечером возле Белой Церкви. Патруль вызвал знакомый пострадавшего, а сам он исчез. Полицейские нашли автомобиль в кювете, а вот гильз рядом не обнаружили. Легковушку отправили на экспертизу.

Правоохранители пытаются выяснить, где жертва нападения, чтобы получить показания. Пока по факту обстрела открыли производство по статье "хулиганство".