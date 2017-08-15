Люди продолжают употреблять вяленую рыбу, и ботулизм находит новых жертв

На Херсонщине двое отдыхающих заболели ботулизмом после употребления вяленой рыбы. Это жительницы Кривого Рога, которые проводили отпуск в поселке Лазурном. После того, как съели рыбу, им стало плохо. Одна из женщин жаловалась на ухудшение зрения. Обе госпитализированы. Известно, что женщины вяленую рыбу привезли с собой.

Тем временем в Харькове врачи борются за жизнь 24-летнего парня, у которого подозревают ботулизм. Он также употреблял вяленую рыбу. Больному уже ввели вакцину, и, по словам медиков, состояние его здоровья удовлетворительное.

По информации Минздрава, с начала года ботулизмом заболели более 90 украинцев, из них 9 умерли.