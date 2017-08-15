Непогода на Херсонщине: поваленные деревья, разбитые машины и тринадцать населенных пунктов без света

Сильные ливни буквально превратили улицы в реки. А шквальный ветер вырывал деревья с корнями. Машины, которые стояли рядом, превратились в груду металлолома. Мощную стихию не выдержали и балконы одной из многоэтажек города. Бетонный столб сорвало прямо над входом в подъезд дома.

Из-за ухудшения погодных условий обесточены тринадцать населенных пунктов. Сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.