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Непогода на Херсонщине: поваленные деревья, разбитые машины и тринадцать населенных пунктов без света

15 августа 2017, 22:32
Непогода на Херсонщине: поваленные деревья, разбитые машины и тринадцать населенных пунктов без света

Сильные ливни буквально превратили улицы в реки. А шквальный ветер вырывал деревья с корнями. Машины, которые стояли рядом, превратились в груду металлолома. Мощную стихию не выдержали и балконы одной из многоэтажек города. Бетонный столб сорвало прямо над входом в подъезд дома.

Из-за ухудшения погодных условий обесточены тринадцать населенных пунктов. Сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

Катастрофы, Прочее, свідок

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