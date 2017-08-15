Напомнить пароль | Регистрация
среда, 16 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Одессе местные власти призвали жителей и туристов воздержаться от купания в море из-за загрязненной воды

15 августа 2017, 23:25
В Одессе местные власти призвали жителей и туристов воздержаться от купания в море из-за загрязненной воды

В связи с сильными ливнями, которые прошли в регионе 14 августа, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города. Поэтому отдыхающим советуют временно не купаться, а только загорать на пляжах.

Это делается с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщили в Госпродпотребслужбе и добавили, что рекомендации будут действовать до особого распоряжения.

Здоровье, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Криминалист"
Сериал "Криминалист"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab