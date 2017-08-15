В Одессе местные власти призвали жителей и туристов воздержаться от купания в море из-за загрязненной воды
15 августа 2017, 23:25
В связи с сильными ливнями, которые прошли в регионе 14 августа, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города. Поэтому отдыхающим советуют временно не купаться, а только загорать на пляжах.
Это делается с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщили в Госпродпотребслужбе и добавили, что рекомендации будут действовать до особого распоряжения.