Ким Чен Ын откладывает запуск ракет в сторону США

Лидер КНДР дает время Дональду Трампу обдумать все и, в зависимости от позиции американцев, будет действовать дальше.

Напомним, уже есть четкий план ракетных ударов в сторону военной базы ГУАМ. Речь идет о запуске 4 межконтинентальных ракет средней дальности. Северокорейские СМИ сообщают: лидер нации ознакомился с траекторией движения смертоносного оружия.

Уговаривают уменьшить градус напряжения на Корейском полуострове Сеул и Пекин. ООН приняла резолюцию о санкциях: запрете экспорта угля, железа, свинца и морепродуктов с КНДР.

Американцы в ответ разработали инструкции по поведению населения в случае ядерного удара. Во время телефонного разговора с японским премьером Синцзо Абэ Дональд Трамп заверил - Вашингтон ответит на любые угрозы со стороны КНДР и в сторону США, и союзников.