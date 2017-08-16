В Нью-Йорке под неофициальной резиденцией Дональда Трампа требуют импичмента президента

Америка без Трампа, фашизма и дискриминации. Под стенами небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке - впервые после инаугурации - недовольная толпа требует отставки президента. Над ним насмехаются при помощи резиновых надутых кукол, плакатов о том, что в Америке из-за него не уживаются белые и афроамериканцы и льется кровь.

Городок Шарлоттсвилль, где Томас Джефферсон когда-то основал один из самых престижных в США Виргинский университет, стал полем боя между неонацистами, националистами и Ку-клукс-клановцами. После кровавого наезда на пешеходов, когда легковушка, словно мясорубка, раздавила участников марша, в городе действует режим чрезвычайного положения.

Те, кто знал убийцу Джеймса Филдса лично, говорят, 20-летний студент фанател от идей нацистов, а еще - политики одиозного главы Белого дома. И именно Трампа из-за так называемых чисток в стране косвенно считают виновным в трагедии, которая разделила общество. После Шарлоттсвилля президент вынужден прервать отпуск и таки отреагировать, как того ожидает нация. Хозяин Белого дома два дня медлил, пока под давлением общественности все же осудил и пообещал наказать участников протестов.