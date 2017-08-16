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Несмотря на "яичный скандал" бельгийское Омлетное Братство угостило желающих традиционным омлетом

16 августа 2017, 04:12
Несмотря на "яичный скандал" бельгийское Омлетное Братство угостило желающих традиционным омлетом

В Бельгии пожарили десять тысяч яиц и накормили гигантским омлетом всех желающих. Так католики в одном из городков празднуют Успение Богородицы.

10 тысяч яиц, 25 килограммов бекона, 8 килограммов специй и трав бельгийцы взболтали и пожарили в час. Накормили до тысячи дегустаторов. Так называемое Омлетное Братство ежегодно - по легенде еще со времен Наполеона - устраивает трапезу. Бесплатно.

Общество, свідок

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