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Две точки зрения на погром в столичном детском саду

16 августа 2017, 05:13
Две точки зрения на погром в столичном детском саду

Погром в реабилитационном центре столицы. В здание, где якобы учились дети с инвалидностью, ворвались молодые люди и начали все громить! Выбили двери, разбили окна и мебель, уничтожили документы. Руководство заведения уверяет - это чиновники таким образом хотят освободить помещение.

А вот представители власти говорят - детей здесь не видели уже больше года. Зато автошкола, мотоклуб и хостел работают по полной. Поэтому здание забирают, чтобы открыть обычный детский сад.

Драки и насилие, Здоровье, Общество, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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