Две точки зрения на погром в столичном детском саду

Погром в реабилитационном центре столицы. В здание, где якобы учились дети с инвалидностью, ворвались молодые люди и начали все громить! Выбили двери, разбили окна и мебель, уничтожили документы. Руководство заведения уверяет - это чиновники таким образом хотят освободить помещение.



А вот представители власти говорят - детей здесь не видели уже больше года. Зато автошкола, мотоклуб и хостел работают по полной. Поэтому здание забирают, чтобы открыть обычный детский сад.