На Кировоградщине дочь подделала документы о смерти матери ради земельного пая

Она заживо похоронила свою мать ради наследства. Невероятная история произошла на Кировоградщине. Там 59-летней жительнице Новоукраинки сообщили, что официально она уже мертва. Как дочь убедила чиновников в смерти родного человека и накажут ли ее за такой поступок?



Уже через месяц женщина должна получить паспорт. Только потом сможет восстановить свои права на землю и подготовить документы, чтобы начать получать пенсию.