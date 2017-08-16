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На Кировоградщине дочь подделала документы о смерти матери ради земельного пая

16 августа 2017, 07:23
На Кировоградщине дочь подделала документы о смерти матери ради земельного пая

Она заживо похоронила свою мать ради наследства. Невероятная история произошла на Кировоградщине. Там 59-летней жительнице Новоукраинки сообщили, что официально она уже мертва. Как дочь убедила чиновников в смерти родного человека и накажут ли ее за такой поступок?

Уже через месяц женщина должна получить паспорт. Только потом сможет восстановить свои права на землю и подготовить документы, чтобы начать получать пенсию.

Аферы, свідок, Служебные преступления

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