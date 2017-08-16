Папарацци испортил отпуск Президенту Франции

Эмануэль Макрон подает в суд на папарацци. За испорченный президентский отпуск. Вместе с женой Бриджит он был на каникулах в Марселе. Но покой и романтику на курорте испортил надоедливый фотограф.



Он преследовал супругов на каждом шагу. Поймал Макрона в джинсах и кроссовках. Все фото изъяли. В Елисейском дворце говорят: вместо запланированных трех недель - именно столько обычно отдыхали летом предшественники - Макрон будет на каникулах только 10 дней.