Напомнить пароль | Регистрация
среда, 16 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Папарацци испортил отпуск Президенту Франции

16 августа 2017, 08:31
Папарацци испортил отпуск Президенту Франции

Эмануэль Макрон подает в суд на папарацци. За испорченный президентский отпуск. Вместе с женой Бриджит он был на каникулах в Марселе. Но покой и романтику на курорте испортил надоедливый фотограф.

Он преследовал супругов на каждом шагу. Поймал Макрона в джинсах и кроссовках. Все фото изъяли. В Елисейском дворце говорят: вместо запланированных трех недель - именно столько обычно отдыхали летом предшественники - Макрон будет на каникулах только 10 дней.

Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab