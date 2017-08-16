Как не попасть в кредитную ловушку

В Киеве женщина стала жертвой банковских разборок. Она была убеждена, что выплатила кредит за квартиру, и вдруг узнала, что ее жилье под арестом. Еще и финучреждение требует возвращать заем заново!



Чтобы не попасть впросак, прежде чем взять ипотеку, внимательно читайте договор и старайтесь расспросить о всевозможных подводных камнях. Например, может ли банк передавать вашу ссуду другим учреждениям. Как может изменяться процентная ставка и какие штрафы могут наложить, если вы не сможете платить вовремя.