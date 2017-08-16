Билл Гейтс сделал уникальное пожертвование

Рекордное за последнее столетие пожертвование - от Билла Гейтса. Миллиардер - основатель Майскрософт - перечислил 4,5 миллиона долларов и отдал 5 процентов бизнеса на благотворительность. Кого именно осчастливил и на что потратят деньги - неизвестно.



Впрочем, журналисты узнали, что сделали пожертвование еще в июне. Фонд Билла и Мелинды Гейтс - один из крупнейших в мире. Выделяет средства для здравоохранения, борьбы с глобальным потеплением, голодом, СПИДом и малярией.