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Билл Гейтс сделал уникальное пожертвование

16 августа 2017, 11:46
Билл Гейтс сделал уникальное пожертвование

Рекордное за последнее столетие пожертвование - от Билла Гейтса. Миллиардер - основатель Майскрософт - перечислил 4,5 миллиона долларов и отдал 5 процентов бизнеса на благотворительность. Кого именно осчастливил и на что потратят деньги - неизвестно.

Впрочем, журналисты узнали, что сделали пожертвование еще в июне. Фонд Билла и Мелинды Гейтс - один из крупнейших в мире. Выделяет средства для здравоохранения, борьбы с глобальным потеплением, голодом, СПИДом и малярией.

Общество, свідок

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