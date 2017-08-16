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Наемный рабочий убил и ограбил женщину-предпринимателя на Киевщине

16 августа 2017, 12:54
Наемный рабочий убил и ограбил женщину-предпринимателя на Киевщине

Страшная трагедия произошла в поселке Хотив Киевской области. Там 58-летняя предприниматель пожалела 29-летнего мужчину, который приехал из Кировоградской области на заработки. Парень 10 дней работал грузчиком и отблагодарил... молотком. Как бешеный, на предприятии убил несчастную. А все потому, что женщина попросила его не курить в помещении.

После кровавого преступления украл автомобиля жертвы и поехал к ее дому. Из дома забрал деньги, бытовую технику и украшения. Задержали подозреваемого в столице, где он сбывал награбленное. Сейчас молодой человек в СИЗО.

Ограбления, свідок, Убийства

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