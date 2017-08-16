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Пенсионера из Киева подозревают в убийстве собственного сына

16 августа 2017, 13:29
Пенсионера из Киева подозревают в убийстве собственного сына

Родной палач. В Киеве правоохранители задержали пенсионера, которого подозревают в убийстве собственного сына! Мужчина рассказал, что он вернулся домой поздно вечером. Хотел сделать себе бутерброд - и сын набросился на него. Бил его по голове. Пенсионер хотел угомонить нетрезвого родственника, завязалась потасовка. В драке он и ранил мужчину прямо в грудь. Вызвал «скорую», и сын истек кровью. Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Пенсионеру грозит 15 лет за решеткой.

свідок, Убийства

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