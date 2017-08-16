В Мумбаи арестовали хакеров, укравших серию "Игры престолов" до ее премьеры

Кража за считанные дни до премьеры. В Мумбаи арестовали четырех граждан Индии. Подозревают, что они причастны к утечке эпизода «Игры престолов». Хакеры похитили четвертую серию до публичного показа. И выложили видео в сеть. Но разоблачили их через не размытый логотип на экране. Все компьютерные воры работали на компанию, которая ретранслирует культовый сериал. До 21 августа хакеров держать под стражей. Эпизод, о котором идет речь, несмотря на скандал, побил рекорд просмотров.