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В Мумбаи арестовали хакеров, укравших серию "Игры престолов" до ее премьеры

16 августа 2017, 14:28
В Мумбаи арестовали хакеров, укравших серию "Игры престолов" до ее премьеры

Кража за считанные дни до премьеры. В Мумбаи арестовали четырех граждан Индии. Подозревают, что они причастны к утечке эпизода «Игры престолов». Хакеры похитили четвертую серию до публичного показа. И выложили видео в сеть. Но разоблачили их через не размытый логотип на экране. Все компьютерные воры работали на компанию, которая ретранслирует культовый сериал. До 21 августа хакеров держать под стражей. Эпизод, о котором идет речь, несмотря на скандал, побил рекорд просмотров.

Общество, Прочее, свідок

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