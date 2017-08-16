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На Харьковщине к 7 годам заключения приговорили педофила, который десятилетиями развращал маленьких девочек

16 августа 2017, 16:58
На Харьковщине к 7 годам заключения приговорили педофила, который десятилетиями развращал маленьких девочек

На Харьковщине к 7 годам заключения приговорили педофила, который десятилетиями развращал маленьких девочек. 57-летний мужчина не насиловал, но - официальным языком - «совершал развратные действия», опасные для детей. В суде было доказано 4 эпизода. Однако жители села говорят, таких случаев было гораздо больше. Просто девушки боялись и стеснялись рассказать взрослым об извращенце. Все обнаружилось, когда он посягнул на 7-летних сестер-близняшек. Подбадривая друг друга, они рассказали матери, что мужчина отвел их на кладбище и грязно касался. От соседского самосуда педофила спас своевременный арест. Свою вину он отрицал, однако суд не убедил

Драки и насилие, Общество, свідок

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