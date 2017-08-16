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В Староконстантинове вспыхнули склады с промышленной коноплей у нефтезавода

16 августа 2017, 19:09
В Староконстантинове вспыхнули склады с промышленной коноплей у нефтезавода

В Староконстантинове вспыхнули склады с промышленной коноплей у нефтезавода. Столб дыма поднимался чуть ли не до неба, а едкий дым заполнил все на несколько километров вокруг. К месту возгорания прибыли десятки пожарных из соседних городов и областного центра, а также военные. В ГСЧС отмечают, существовала реальная угроза взрыва, ведь рядом находились еще и резервуары с горючим. Чтобы избежать беды, его откачивали. К тому же, в 100 метрах от промышленных баз еще и жилой сектор, на который мог переброситься огонь.

Окончательно потушить пожар удалось только в полночь. К счастью, пострадавших нет. Сгорело 1200 тонн сырья и 0,5 гектара вокруг. Убытки еще продолжают подсчитывать.

Пожары, свідок

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