Ночью неизвестные подожгли здание коммунального предприятия "Киевблагоустройство". Молодые люди перелезли через забор, разбили стекло и бросили "коктейли Молотова" в один из кабинетов. Спасатели прибыли оперативно, но пламя успело повредить технику и мебель. В помещении нашли бутылку с самовоспламеняющейся жидкостью.

Новоиспеченный руководитель "Киевблагоустройства", который только вчера приступил к обязанностям, считает, что поджог - это угроза или месть за уборку МАФов.