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Неизвестные подожгли здание коммунального предприятия "Киевблагоустройство"

16 августа 2017, 19:44
Неизвестные подожгли здание коммунального предприятия "Киевблагоустройство"

Ночью неизвестные подожгли здание коммунального предприятия "Киевблагоустройство". Молодые люди перелезли через забор, разбили стекло и бросили "коктейли Молотова" в один из кабинетов. Спасатели прибыли оперативно, но пламя успело повредить технику и мебель. В помещении нашли бутылку с самовоспламеняющейся жидкостью.

Новоиспеченный руководитель "Киевблагоустройства", который только вчера приступил к обязанностям, считает, что поджог - это угроза или месть за уборку МАФов.

Пожары, свідок, Хулиганство

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