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Ким Чен Ын сказал, что заставит его нажать "красную кнопку"

16 августа 2017, 20:13
Ким Чен Ын сказал, что заставит его нажать "красную кнопку"

"Провокация, которая может начать ядерную войну и заставить его нажать "красную кнопку", - так Ким Чен Ын говорит о масштабных военных учениях Южной Кореи, США и Японии. Они продлятся 10 дней. Кроме того, Сеул хочет разместить американские системы противоракетной обороны на своей территории - в ответ на угрозы Пхеньяна. Американцы советуют сокращать запасы ядерного оружия. И только тогда согласятся на переговоры.

На острове Гуам, куда согласно планам КНДР должны попасть смертоносные снаряды, усилены меры безопасности. Накануне весь мир содрогнулся, когда там прозвучала тревога. 15 минут радиостанции транслировали экстренные сообщения об ударе! Но информация оказалась ложной. Кто-то из работников допустил ошибку

Общество, свідок

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