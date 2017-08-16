Вспышка холеры в Николаеве - что нужно знать, чтоб не подцепить инфекцию
16 августа 2017, 22:55
Ни в коем случае не допустить распространения холеры! В Николаеве сейчас собирают экcтренные совещания. Медики вместе с другими службами города и области в повышенной готовности на случай вспышки инфекции. Врачи говорят: препаратов хватает, а если будет массовая заболеваемость, смогут развернуть полевой госпиталь!
Чтобы не допустить распространения холеры, горожанам советуют придерживаться простых правил гигиены.