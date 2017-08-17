Мать погибшего в июне пограничника добилась пересмотра дела

Выяснить все обстоятельства загадочной гибели 23-летнего Артема Филоненко пытаются военные прокуроры. Солдата с простреленной головой нашли в конце июня. Он был в наряде. Следователи сразу сказали родителям, что их сын совершил самоубийство, но мать до последнего не верила в эту версию. Она уверена - Артема убили. И добилась пересмотра дела.



Военная прокуратура назначила дополнительные экспертизы. А для этого тело погибшего Артема эксгумируют. Его же мать хочет только одного - найти виновных в смерти сына и наказать!