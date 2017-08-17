Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 17 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Бездомные расположились на территории запорожской школы

17 августа 2017, 02:55
Бездомные расположились на территории запорожской школы

В Запорожье бездомные оккупировали школьную площадку. Родители учеников и администрация учебного заведения уже устали жаловаться на этих горе-соседей. Но управы на бродяг ни у кого нет.

В Запорожье проживает около трех тысяч бездомных. Волонтеры пытаются найти помещение, куда бродяг можно поселить. Но переезжать хотят не все! Дмитрий, который хорошо знаком и школьной администрации, и представителям теплосети, говорит: коллектор и летнюю резиденцию не променяет на приют.

Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

"Речовий доказ"
"Речовий доказ"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab