Бездомные расположились на территории запорожской школы

В Запорожье бездомные оккупировали школьную площадку. Родители учеников и администрация учебного заведения уже устали жаловаться на этих горе-соседей. Но управы на бродяг ни у кого нет.



В Запорожье проживает около трех тысяч бездомных. Волонтеры пытаются найти помещение, куда бродяг можно поселить. Но переезжать хотят не все! Дмитрий, который хорошо знаком и школьной администрации, и представителям теплосети, говорит: коллектор и летнюю резиденцию не променяет на приют.