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В столичном супермаркете кошка вместо туалета ходила в ящик с сахаром

17 августа 2017, 04:22
В столичном супермаркете кошка вместо туалета ходила в ящик с сахаром

Кошачий туалет с сахаром вместо наполнителя. В одном из столичных супермаркетов киска прогуливалась между ящиками с товаром и запрыгнула в один из них. Выкопала в сахаре себе ямку и сходила в туалет. Это заснял один из посетителей магазина.

Как пушистик попал в заведение - непонятно. Представитель торговой сети прокомментировал случай "Свидетелю", но несколькими словами: начали внутреннее расследование. А вот на своей странице в Фейсбуке написали больше - полосатика поймали, а весь сахар - утилизировали.

Животные, Прочее, свідок

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