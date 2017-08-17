В столичном супермаркете кошка вместо туалета ходила в ящик с сахаром

Кошачий туалет с сахаром вместо наполнителя. В одном из столичных супермаркетов киска прогуливалась между ящиками с товаром и запрыгнула в один из них. Выкопала в сахаре себе ямку и сходила в туалет. Это заснял один из посетителей магазина.



Как пушистик попал в заведение - непонятно. Представитель торговой сети прокомментировал случай "Свидетелю", но несколькими словами: начали внутреннее расследование. А вот на своей странице в Фейсбуке написали больше - полосатика поймали, а весь сахар - утилизировали.