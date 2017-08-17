Умерла талантливая актриса и режиссер Вера Глаголева

Красивая женщина, актриса, режиссер и сценарист. На 62-м году жизни в американской клинике умерла Вера Глаголева. Она долго скрывала диагноз - онкология. Как боролась за жизнь и признание и какой запомнят одну из самых известных киноблондинок зрители?



Всю жизнь, даже в свои 60 - привлекательная и востребованная на экране. До полусотни ролей в кино и сериалах. Как режиссер Глаголева успела снять шесть фильмов. В одной из лент уговорила работать под своим началом даже звезду "Списка Шиндлера" и "Гарри Поттера" - Рэйфа Файнса.