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Умерла талантливая актриса и режиссер Вера Глаголева

17 августа 2017, 06:03
Умерла талантливая актриса и режиссер Вера Глаголева

Красивая женщина, актриса, режиссер и сценарист. На 62-м году жизни в американской клинике умерла Вера Глаголева. Она долго скрывала диагноз - онкология. Как боролась за жизнь и признание и какой запомнят одну из самых известных киноблондинок зрители?

Всю жизнь, даже в свои 60 - привлекательная и востребованная на экране. До полусотни ролей в кино и сериалах. Как режиссер Глаголева успела снять шесть фильмов. В одной из лент уговорила работать под своим началом даже звезду "Списка Шиндлера" и "Гарри Поттера" - Рэйфа Файнса.

Здоровье, Общество, свідок

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