Криворожские медики изобрели метод восстановления голоса дистанционно, через скайп

Медики Кривого Рога предлагают пациентам, которые потеряли голос, лечиться дистанционно. То есть дома! Больные говорят - такое нововведение удобно, еще и помогает сэкономить время и деньги.



Лечение на расстоянии - это ноу-хау криворожских медиков. Благодаря разработанной методике и интернету пациенты смогут выполнять профилактические упражнения под наблюдением врача, но при этом оставаться дома.