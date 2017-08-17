Криворожские медики изобрели метод восстановления голоса дистанционно, через скайп
17 августа 2017, 07:40
Медики Кривого Рога предлагают пациентам, которые потеряли голос, лечиться дистанционно. То есть дома! Больные говорят - такое нововведение удобно, еще и помогает сэкономить время и деньги.
Лечение на расстоянии - это ноу-хау криворожских медиков. Благодаря разработанной методике и интернету пациенты смогут выполнять профилактические упражнения под наблюдением врача, но при этом оставаться дома.