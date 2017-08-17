В Британии женщина узнала, что беременна, за сутки до родов

Спутала беременность с опухолью! Британка родила дочь лишь через сутки после того, как узнала, что носит малыша под сердцем. До этого, говорит, чувствовала слабость, опухали ноги, повышалось давление. Но что уже на 31-й неделе беременности - Лин даже не подозревала. Тем более, что не так давно у нее случился выкидыш, а муж прошел процедуру стерилизации.



Больше всего появлению нового члена семьи удивляются брат и сестра младенца. В роддоме подростки едва не потеряли сознание, когда узнали о "реактивной" беременности мамы.