В Днепре в результате ночной стрельбы ранены три человека. Свидетели рассказали, что к супермаркету подъехали два автомобиля. Из одного вышел мужчина и открыл огонь по людям - те просто стояли у магазина. Преступник сбежал, а пострадавших доставили в больницу.

По словам медиков, у людей рваные раны от травматического оружия. Двум попали в грудь, еще одному в руку. Врачи извлекли резиновые пули и отпустили пострадавших домой. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. Но говорят, сделать это будет сложно, ведь раненые отказываются давать показания.