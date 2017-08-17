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В Днепре в результате ночной стрельбы ранены три человека

17 августа 2017, 17:01
В Днепре в результате ночной стрельбы ранены три человека

В Днепре в результате ночной стрельбы ранены три человека. Свидетели рассказали, что к супермаркету подъехали два автомобиля. Из одного вышел мужчина и открыл огонь по людям - те просто стояли у магазина. Преступник сбежал, а пострадавших доставили в больницу.

По словам медиков, у людей рваные раны от травматического оружия. Двум попали в грудь, еще одному в руку. Врачи извлекли резиновые пули и отпустили пострадавших домой. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка. Но говорят, сделать это будет сложно, ведь раненые отказываются давать показания.

Драки и насилие, Общество, свідок, Хулиганство

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