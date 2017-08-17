Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 17 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Вместо реабилитации - принудительные работы

17 августа 2017, 17:33
Вместо реабилитации - принудительные работы

В Днепре разоблачили несколько так называемых реабилитационных центров. Нарко- и алкозависимых привозили туда родные для лечения. У пациентов отбирали телефоны и уверяли, что для результата нужно отказаться от общения с окружающим миром. Впоследствии владельцы этих учреждений снаряжали больных принудительные работы.

Денег не платили, а вот у семей клиентов ежемесячно брали по 2500 грн. Разоблачить центры помог человек, которому удалось бежать. Оттуда правоохранители освободили 87 человек.

Аферы, Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab