Вместо реабилитации - принудительные работы
17 августа 2017, 17:33
В Днепре разоблачили несколько так называемых реабилитационных центров. Нарко- и алкозависимых привозили туда родные для лечения. У пациентов отбирали телефоны и уверяли, что для результата нужно отказаться от общения с окружающим миром. Впоследствии владельцы этих учреждений снаряжали больных принудительные работы.
Денег не платили, а вот у семей клиентов ежемесячно брали по 2500 грн. Разоблачить центры помог человек, которому удалось бежать. Оттуда правоохранители освободили 87 человек.