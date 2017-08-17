В Нидерландах освободили заложницу, которую держали на радиостанции

В Нидерландах освободили заложницу на радиостанции города Хилверсюм. По дороге на работу прямо у офиса ведущей начал угрожать ножом неизвестный мужчина, приставил лезвие к шее и силой затащил в помещение станции. Кричал, что убьет жертву, если кто-то приблизится.

На место прибыла полиция, психологи. И все-таки уговорили злоумышленника сдаться. Его уже арестовали и допрашивают. С экс-заложницей все в порядке.



