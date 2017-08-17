Руководители сумского завода, чтобы скрыть производственную травму, вовремя не вызвали к мужчине скорую

В Сумах выясняют обстоятельства страшной смерти 55-летнего сварщика. Он на работе упал с двухметровой высоты. Истекая кровью, еще некоторое время был в сознании, но руководство завода не спешило вызвать скорую.



Рабочего с рассеченной головой и многочисленными переломами переодели и буквально вытолкали на проходную. И это - несмотря на страшную боль травмированного. Попал человекмужчина в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Родные умершего не сдерживают эмоций и требуют наказать дирекцию.