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Руководители сумского завода, чтобы скрыть производственную травму, вовремя не вызвали к мужчине скорую

17 августа 2017, 23:32
Руководители сумского завода, чтобы скрыть производственную травму, вовремя не вызвали к мужчине скорую

В Сумах выясняют обстоятельства страшной смерти 55-летнего сварщика. Он на работе упал с двухметровой высоты. Истекая кровью, еще некоторое время был в сознании, но руководство завода не спешило вызвать скорую.

Рабочего с рассеченной головой и многочисленными переломами переодели и буквально вытолкали на проходную. И это - несмотря на страшную боль травмированного. Попал человекмужчина в больницу уже в крайне тяжелом состоянии. Родные умершего не сдерживают эмоций и требуют наказать дирекцию.

Здоровье, Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления

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