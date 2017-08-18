Американец самостоятельно добрался в больницу с гвоздем в груди

Он загнал в грудь огромный гвоздь и смог самостоятельно доехать до больницы. 8-сантиметровый гвоздь продырявил тело и шевелился с каждым ударом сердца. Совсем рядом с ним. Американец травмировался автоматическим пистолетом для ремонтных работ.



Говорит - почувствовал боль, увидел кровь, но все время был в сознании. Поэтому и решил сам сесть за руль. Жене уже потом позвонил, чтобы постирала рубашку. Экстренную операцию сделали через 20 минут. Мужчина прошел реабилитацию. И только сейчас рассказал удивительную историю журналистам.