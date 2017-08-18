Львовянин стал жертвой банды похитителей и квартирных мошенников

Банду квартирных аферистов задержали на Львовщине. Среди подозреваемых - полицейские! Они похищали одиноких людей и накачивали их наркотиками. Все - ради жилья. Но последняя их афера сорвалась благодаря бдительности соседей.



Сейчас всю банду задержали. Но злоумышленники успели дважды продать квартиру Антония. Они подделали документы с помощью его квартирантов. Владелец помещения даже не знал, что оно уже не его. А пленили мужчину, чтобы иметь возможность показывать жилье покупателям. Из пяти подозреваемых только один в СИЗО. Остальные оплатили залоги по 48 тысяч гривен. Квартира их жертвы сейчас под арестом. Следователи подозревают, что Антоний - не единственный пострадавший от банды квартирных аферистов.