Легендарный столичный трамвай могут превратить в металлолом

Старейший киевский трамвай, которому почти 90 лет, могут распилить на металлолом. "Киевпастранс" заявил, что сделает из раритета экскурсионный транспорт и пустит его по историческому центру столицы. Но для этого ретро-вагон нужно переделать заново, потому что и деревянный салон, и металлическая рама, мол, сгнили. Есть ли шанс спасти старинный транспорт?



Этот вагон - действительно уникальный, потому что остальных его "братьев" уничтожили еще в советское время. Он возил пассажиров по киевским улочкам до конца 60-х. А в 1980-м году его отреставрировали и превратили в памятник.