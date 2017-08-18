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Легендарный столичный трамвай могут превратить в металлолом

18 августа 2017, 07:01
Легендарный столичный трамвай могут превратить в металлолом

Старейший киевский трамвай, которому почти 90 лет, могут распилить на металлолом. "Киевпастранс" заявил, что сделает из раритета экскурсионный транспорт и пустит его по историческому центру столицы. Но для этого ретро-вагон нужно переделать заново, потому что и деревянный салон, и металлическая рама, мол, сгнили. Есть ли шанс спасти старинный транспорт?

Этот вагон - действительно уникальный, потому что остальных его "братьев" уничтожили еще в советское время. Он возил пассажиров по киевским улочкам до конца 60-х. А в 1980-м году его отреставрировали и превратили в памятник.

Общество, свідок

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