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В Золотоноше подросток спас двух друзей из-под кирпичного завала

18 августа 2017, 09:53
В Золотоноше подросток спас двух друзей из-под кирпичного завала

Не растерялся, а стал вытаскивать из-под завала своих друзей. 13-летний Владислав первым бросился на помощь детям, на которых упала стена во время урагана в Золотоноше. Месяц назад мы рассказывали, сколько бед натворила непогода на Черкасщине.

Травмированных Аню и Андрея отвезли в больницу. С переломами костей черепа и таза мальчика санавиация срочно доставила в Черкассы. Сегодня спасенные подростки уже дома. Влада они считают героем и не устают благодарить его за жизнь.

Здоровье, Несчастные случаи, Общество, свідок

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