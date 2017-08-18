В Золотоноше подросток спас двух друзей из-под кирпичного завала

Не растерялся, а стал вытаскивать из-под завала своих друзей. 13-летний Владислав первым бросился на помощь детям, на которых упала стена во время урагана в Золотоноше. Месяц назад мы рассказывали, сколько бед натворила непогода на Черкасщине.



Травмированных Аню и Андрея отвезли в больницу. С переломами костей черепа и таза мальчика санавиация срочно доставила в Черкассы. Сегодня спасенные подростки уже дома. Влада они считают героем и не устают благодарить его за жизнь.