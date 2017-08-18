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Подробности кровавой мясорубки в Барселоне

18 августа 2017, 11:00
Подробности кровавой мясорубки в Барселоне

13 убитых и десять раз больше раненых! И это не просто цифры. Отпуск для туристов в Барселоне завершился в моргах и больницах! В Каталонии - теракт! ИГИЛ - как было в Ницце, Берлине и Лондоне - грузовик превратило в мясорубку, которой безжалостно раздавили пешеходов.

Украинцам, которые находятся в Барселоне, или родственникам тех, кто в отпуске там или постоянно проживает в Испании и может быть среди погибших и пострадавших, кто не выходит на связь - МИД советует немедленно и безотлагательно обращаться в консульство или звонить по номеру горячей линии. С завтрашнего дня в Испании - траур.

Здоровье, Общество, свідок, Теракты, Убийства

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