Подробности кровавой мясорубки в Барселоне

13 убитых и десять раз больше раненых! И это не просто цифры. Отпуск для туристов в Барселоне завершился в моргах и больницах! В Каталонии - теракт! ИГИЛ - как было в Ницце, Берлине и Лондоне - грузовик превратило в мясорубку, которой безжалостно раздавили пешеходов.



Украинцам, которые находятся в Барселоне, или родственникам тех, кто в отпуске там или постоянно проживает в Испании и может быть среди погибших и пострадавших, кто не выходит на связь - МИД советует немедленно и безотлагательно обращаться в консульство или звонить по номеру горячей линии. С завтрашнего дня в Испании - траур.