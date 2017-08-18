Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 18 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Несмотря на имеющиеся терминалы, которые простаивают, аэропорт Борисполь планирует миллиардное строительство

18 августа 2017, 13:45
Несмотря на имеющиеся терминалы, которые простаивают, аэропорт Борисполь планирует миллиардное строительство

В аэропорту Борисполь - грандиозное строительство. За пять лет там планируют построить 7 сооружений и потратить на это 10 млрд гривен. А что же делать с терминалами, которые пустуют?

Терминал Ф обошелся в 400 миллионов гривен. Работал три года как резервный. Сейчас - пустует. Еще один терминал, который приходит в упадок - Б. Он проработал значительно больше терминала Ф. Впрочем, теперь оказался ненужным. В аэропорту уверяют: иногда в обоих сооружениях проводят различные акции и сдают площади в аренду. Зарабатывают на этом около 13 миллионов гривен в год. Такую же сумму тратят на содержание этих терминалов.

Общество, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Элементарно"
Сериал "Элементарно"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab