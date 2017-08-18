Несмотря на имеющиеся терминалы, которые простаивают, аэропорт Борисполь планирует миллиардное строительство

В аэропорту Борисполь - грандиозное строительство. За пять лет там планируют построить 7 сооружений и потратить на это 10 млрд гривен. А что же делать с терминалами, которые пустуют?



Терминал Ф обошелся в 400 миллионов гривен. Работал три года как резервный. Сейчас - пустует. Еще один терминал, который приходит в упадок - Б. Он проработал значительно больше терминала Ф. Впрочем, теперь оказался ненужным. В аэропорту уверяют: иногда в обоих сооружениях проводят различные акции и сдают площади в аренду. Зарабатывают на этом около 13 миллионов гривен в год. Такую же сумму тратят на содержание этих терминалов.