Новое свойство моркови - она возвращает потерянные перстни

Может ли овощ признаться в любви? В Канаде женщине через 13 лет морковка вернула обручальное кольцо! 84-летняя Мэри Грамс из Канады потеряла украшение, когда вырывала сорняки на огороде еще в 90-е. Найти подарок мужа не удалось. А сейчас, собрав урожай фактически на том же месте, пенсионерка обнаружила свое обручальное кольцо на морковке, которую вырвала, чтобы приготовить ужин!



Кстати, такой курьез не единственный. В Швеции женщина 16 лет искала потерянное в поле обручальное кольцо. И по иронии судьбы, ей тоже отдала потерянное оранжевая морковка!