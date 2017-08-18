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Новое свойство моркови - она возвращает потерянные перстни

18 августа 2017, 15:26
Новое свойство моркови - она возвращает потерянные перстни

Может ли овощ признаться в любви? В Канаде женщине через 13 лет морковка вернула обручальное кольцо! 84-летняя Мэри Грамс из Канады потеряла украшение, когда вырывала сорняки на огороде еще в 90-е. Найти подарок мужа не удалось. А сейчас, собрав урожай фактически на том же месте, пенсионерка обнаружила свое обручальное кольцо на морковке, которую вырвала, чтобы приготовить ужин!

Кстати, такой курьез не единственный. В Швеции женщина 16 лет искала потерянное в поле обручальное кольцо. И по иронии судьбы, ей тоже отдала потерянное оранжевая морковка!

Прочее, свідок

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