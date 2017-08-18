Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 18 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Массовое захоронение жертв расстрелов раскопали в Ивано-Франковске

18 августа 2017, 16:04
Массовое захоронение жертв расстрелов раскопали в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске вблизи старого еврейского кладбища нашли останки людей, расстрелянных во время Второй мировой войны. Коммунальщики случайно наткнулись на кости, прокладывая электросеть. Сейчас на месте жуткой находки работают ученые.

Ученые пока не могут сказать наверняка, кем были жертвы. По приблизительным подсчетам, захоронению более 80 лет. По словам свидетелей, здесь, рядом со старым еврейским кладбищем, устраивали минимум четыре массовых расстрела - в разные годы Второй мировой войны.

Вбивства, Общество, свідок, Суспільство, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Болота"
Сериал "Болота"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab