Массовое захоронение жертв расстрелов раскопали в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске вблизи старого еврейского кладбища нашли останки людей, расстрелянных во время Второй мировой войны. Коммунальщики случайно наткнулись на кости, прокладывая электросеть. Сейчас на месте жуткой находки работают ученые.



Ученые пока не могут сказать наверняка, кем были жертвы. По приблизительным подсчетам, захоронению более 80 лет. По словам свидетелей, здесь, рядом со старым еврейским кладбищем, устраивали минимум четыре массовых расстрела - в разные годы Второй мировой войны.