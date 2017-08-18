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В Полтаве чуть не погиб ребенок, которого закрыли в машине в 30-градусную жару

18 августа 2017, 17:02
В Полтаве чуть не погиб ребенок, которого закрыли в машине в 30-градусную жару

В Полтаве из-за халатности матери чуть не погиб ребенок. Трехлетнего малыша женщина закрыла в машине, а сама пошла по делам. Из-за более чем 30-градусной жары ребенок в авто чуть не задохнулся. Плач едва сохранявшего сознание ребенка услышал прохожий.

Мужчина сразу вызвал полицию. Но их приезда не ждал. Разбил боковое стекло и вытащил малыша. Когда же горе-мать вернулась, вместо благодарности, набросилась на мужчину из-за поврежденной машины. Ребенка забрала и настаивала, что он спал, а сама она отошла на 10 минут

Общество, Прочее, свідок

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