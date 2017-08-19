Владелец ФК "Карпаты" пытается избежать ответственности за смертельное ДТП

Неподалеку от Львова случилось смертельное ДТП с участием автомобиля известного бизнесмена - владельца футбольного клуба Карпаты Петра Дыминского. Его Мерседс при обгоне выехал на встречную, пренебрегая сплошной полосой, и протаранил Опель. 26-летняя женщина, которая была за рулем этой машины, погибла.



Когда на место столкновения прибыла полиция, Петра Дыминского не было. Хотя свидетели утверждают - видели миллионера, однако он сидел в джипе, который всегда сопровождает Мерседес предпринимателя. Те же очевидцы говорят: какой-то мужчина назвался водителем и взял вину на себя.