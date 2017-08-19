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Ревнивец из Ровно швырнул в дом гранату

19 августа 2017, 20:09
Ревнивец из Ровно швырнул в дом гранату

В Ровно бывший военный бросил гранату в жилой дом. В этот момент там было семь человек. Взрывом повредило стены и потолок. В полиции дело расследуется по факту покушения на убийство. Соседи говорят - во всем виновата женщина!

Правоохранители выясняют, откуда у задержанного граната. Не исключают, что мужчина скрывает еще много оружия, так что инициируют несколько обысков. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители планируют открыть уголовное производство за незаконный оборот оружия.

Взрыв, свідок, Секс и чувства, Хулиганство

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