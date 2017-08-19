Во Львове младенец умер от коклюша

Двухмесячный младенец умер от коклюша во Львове. Семья живет в Перемышлянах. Инфекцию мальчик подцепил от старших детей. Братик и сестричка уже выздоровели, а дитя не выдержало.



Роковым стало позднее обращение родителей к медикам. Ведь 10 дней ребенка лечили дома - думали, что это обычная простуда. Когда состояние мальчика ухудшилось, его отвезли во львовскую инфекционную больницу. Но после трех суток в реанимации младенец умер. Прививок еще не делали, ведь мальчик просто не дожил до плановой вакцинации.