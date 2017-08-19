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Ко Дню Независимости в Киеве создали карту Украины из цветов

19 августа 2017, 21:08
Ко Дню Независимости в Киеве создали карту Украины из цветов

Борщ из петунии и черничный пирог из бегонии за полмиллиона гривен. В столице стартовала выставка цветов. Ландшафтные дизайнеры работали над десятком уникальных композиций. Каждая из которых представляет одну область.

На выставке более двухсот тысяч цветов. Они и сформировали карту Украины. Здесь и разноцветное Приднепровье, цветущая Галичина, виноградники Карпатских гор и степные узоры Полтавщины. Посмотреть на это собралось немало желающих.

Общество, свідок

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