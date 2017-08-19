Ко Дню Независимости в Киеве создали карту Украины из цветов
19 августа 2017, 21:08
Борщ из петунии и черничный пирог из бегонии за полмиллиона гривен. В столице стартовала выставка цветов. Ландшафтные дизайнеры работали над десятком уникальных композиций. Каждая из которых представляет одну область.
На выставке более двухсот тысяч цветов. Они и сформировали карту Украины. Здесь и разноцветное Приднепровье, цветущая Галичина, виноградники Карпатских гор и степные узоры Полтавщины. Посмотреть на это собралось немало желающих.