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Российского певца то ли похитили, то ли заставили лечиться от алкоголизма

19 августа 2017, 15:23
Российского певца то ли похитили, то ли заставили лечиться от алкоголизма

Автор песен "Плачет девушка в автомате" и "Таня плюс Володя», кумир 90-х Евгений Осин бесследно исчез в Москве. Его родственники уже заявили в полицию. Трое суток о певце ничего не известно.

Последний раз Осина видели возле его подъезда с двумя мужчинами, которые посадили его в машину и повезли в сторону Минского шоссе. Рассматривают версию похищения. Хотя не так давно Осина таким же образом силой друзья вывозили на принудительное лечение от алкоголизма.

Здоровье, Помогите найти, Прочее, свідок

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