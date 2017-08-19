Российского певца то ли похитили, то ли заставили лечиться от алкоголизма

Автор песен "Плачет девушка в автомате" и "Таня плюс Володя», кумир 90-х Евгений Осин бесследно исчез в Москве. Его родственники уже заявили в полицию. Трое суток о певце ничего не известно.



Последний раз Осина видели возле его подъезда с двумя мужчинами, которые посадили его в машину и повезли в сторону Минского шоссе. Рассматривают версию похищения. Хотя не так давно Осина таким же образом силой друзья вывозили на принудительное лечение от алкоголизма.