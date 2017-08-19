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Вопиющие нарушения режима в одесском СИЗО привели к гибели женщины

19 августа 2017, 13:49
Вопиющие нарушения режима в одесском СИЗО привели к гибели женщины

В Одессе расследуют зверское убийство сотрудницы СИЗО. Заключенный изнасиловал и убил несчастную топором, а потом еще и расчленил. Части тела выбросил в мусорник изолятора. За несколько часов до этого инспектор дневной смены исчезла. Именно во время ее поисков коллеги и наткнулись на кошмар.

Подозреваемым оказался 39-летний заключенный, который уже отсидел за убийство 14 лет. И неоднократно отбывал наказание в колонии за разбой и сексуальные преступления. Несмотря на такую ​​характеристику, мужчина свободно работал в свинарнике на территории изолятора, где имел доступ к топору и ножу.

свідок, Секс и чувства, Служебные преступления, Убийства

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