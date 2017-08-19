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Проспект Ватутина сохранит название

19 августа 2017, 17:47
Проспект Ватутина сохранит название

Название проспекта Генерала Ватутина в Киеве оставят без изменений. Более двух месяцев назад Киевсовет проголосовал за предоставление улице имени руководителя Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Киевляне возмутились - против переименования проспекта на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция. Ее подала правозащитница Елена Бережная.

Документ набрал необходимые 10 тысяч голосов, а Окружной админсуд Киева процесс переименования приостановил. Вместе с Еленой Бережной борьбой за сохранение названия проспекта Ватутина занималась ее дочь Ирина, которая пятого августа трагически погибла в автомобильной катастрофе.

Общество, свідок

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Роман Шухевич герой України! А хто такий Ватутін?
Олег 19.08.2017, 18:20 ответить
Ура! Справедливость победила! Достойным сынам Украины - Слава и названия улиц в их честь...
Серго 19.08.2017, 18:13 ответить
Соси хуй, тварь
Вано 19.08.2017, 18:16 ответить
Нехай забирають свого Ватутіна до москви його родичі, як вони того самі хочуть і заявляють публічно. У Києві не місце його могилі.
Юрій 19.08.2017, 18:08 ответить
старая информация,проспект уже переименовали
гость 19.08.2017, 18:04 ответить
Ватутіна, ненавидящего Украину, просляяяявляет ента же страна юкрейн, недостойно !
Мама 19.08.2017, 18:02 ответить
КЛИЧАРА ПИ ДАРАС, ВОР, Х УЕСОС ПУТИНСКИЙ ! Разом із Оленою Бережною боротьбою за збереження назви проспекту Ватутіна займалася її донька Ірина, яка п'ятого серпня трагічно загинула в автомобільній катастрофі. СЛАВА БОГУ ПИ ДАРАСКИ ИЗДОХЛИ, ЛЮБО! ЛЮБО ! БОГ СУКУ МЕТИТ И МОЧИТ ! СЛАВА БОГУ! СМЕРТЬ ПИ ДАРАСУ ВАЛЬЦМАНУ!
КАЦАП ЭТО ПИ ДАР 19.08.2017, 18:01 ответить

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