Проспект Ватутина сохранит название

Название проспекта Генерала Ватутина в Киеве оставят без изменений. Более двух месяцев назад Киевсовет проголосовал за предоставление улице имени руководителя Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Киевляне возмутились - против переименования проспекта на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция. Ее подала правозащитница Елена Бережная.



Документ набрал необходимые 10 тысяч голосов, а Окружной админсуд Киева процесс переименования приостановил. Вместе с Еленой Бережной борьбой за сохранение названия проспекта Ватутина занималась ее дочь Ирина, которая пятого августа трагически погибла в автомобильной катастрофе.